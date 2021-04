Covid, accordo nella maggioranza sul coprifuoco: da metà maggio la misura sarà rivista in base ai casi e ai vaccini

C'è l' intesa nella maggioranza sul coprifuoco: a metà maggio il governo valuterà le decisioni prese nel dl Covid. D'accordo anche Lega e Matteo Renzi che avevano criticato il mantenimento della misura, dalle 22 alle 5. In base alla risoluzione delle forze di governo si farà una nuova valutazione in base all'andamento di casi e di vaccini . Bocciato l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia per abolire il coprifuoco alle 22 (Lega e Forza Italia non hanno votato).

Campagna vaccinale tenta lo sprint Da mercoledì altre 2,2 milioni di dosi di vaccino Pfizer saranno distribuite alle Regioni, nelle oltre 200 strutture sanitarie designate, per lo sprint della campagna. "Il lotto di Pfizer è il più consistente in assoluto tra quelli approvvigionati dall'inizio della campagna vaccinale", spiega in una nota la struttura del commissario per l'Emergenza. In Italia, finora, sono state già distribuite 20 milioni di fiale con 18 milioni di somministrazioni. E' quanto emerge dal report sul sito del governo. Nello specifico, sono state consegnate finora 13.422.240 dosi di Pfizer, 4.694.980 di Vaxzevria (AstraZeneca), 1.966.000 di Moderna e 179.800 di Janssen (Johnson&Johnson). Sono invece 18.091.401 le somministrazioni complessivamente effettuate. Sul vaccino Johnson &Johnson una nota della casa farmaceutica, concordata con le autorità europee e italiane e pubblicata sul portale dell'Aifa, spiega che "una combinazione di trombosi e trombocitopenia, in alcuni casi accompagnate da sanguinamento, è stata osservata molto raramente in seguito alla vaccinazione. Un ruolo causale del vaccino è quindi considerato plausibile".

Variante indiana a Bassano La variante indiana è arrivata a Villaverla, vicino a Bassano dl Grappa, per un pellegrinaggio fatto nel Gange. Padre e figlia stanno bene e sono stati immediatamente tracciati. Test a tappeto nella comunità indiana Sikh a Latina: zero casi di variante. Con 2.771 nuovi morti in un giorno l'India ha raggiunto quasi 200mila morti ma per gli esperti i dati sono sottostimati. Per l'Oms la situazione è frutto di una "tempesta perfetta": raduni di massa, vaccinazioni a rilento e varianti. Il Papa ha coinvolto i Santuari del mondo dedicando il mese di maggio a una "maratona" di preghiera per la fine dell'epidemia.

Verso una proroga dello smart working Estendere al 30 settembre il regime di smart working "emergenziale", previsto fino al 31 luglio. E' l'ipotesi su cui si ragiona, come indicato dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al tavolo di confronto con le parti sociali sul lavoro agile. Intanto altri 22 miliardi potrebbero arrivare alle imprese danneggiate dalle norme anti-Covid con un nuovo meccanismo di assegnazione degli indennizzi. E' l'ipotesi del nuovo decreto Imprese, atteso in Cdm per la prossima settimana.