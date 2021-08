Covid, Abrignani (Cts): la scuola ci preoccupa, obbligo vaccinale per insegnanti

IPA

"Dovremmo decidere l'obbligo di vaccinazione per gli insegnanti e dovremmo procedere rapidamente con gli adolescenti". Così l'immunologo e membro del Comitato tecnico scientifico Sergio Abrignani, spiegando inoltre che "i ragazzi saranno in buona parte non vaccinati e negli ambienti chiusi un virus contagioso come la Delta può infettare molto".