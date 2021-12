Covid, a Fiumicino rafforzati controlli per ingressi da Paesi Ue

Controlli rafforzati all'aeroporto di Fiumicino nel primo giorno di entrata in vigore delle nuove restrizioni per gli ingressi in Italia dagli altri Paesi Ue. Fino al 31 gennaio 2022 i viaggiatori sono tenuti infatti a presentare, oltre al Green pass, l'esito negativo di un tampone molecolare, fatto entro 48 ore dalla partenza, o di un tampone rapido se fatto prima del passaggio della frontiera.