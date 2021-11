Covid, 9.709 nuovi contagi con 487.109 tamponi e altri 46 morti

Sono 9.709 i nuovi contagi da Covid, con 487.109 tamponi effettuati, secondo il bollettino odierno del ministero della Salute. Altri 46 i decessi. Ieri i contagi erano stati 11.555, mentre le vittime 49. Il tasso di positività è al 2%, stabile rispetto a sabato. Sono invece 520 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 8 in più nel saldo tra entrate e uscite.