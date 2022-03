Covid, 77.621 nuovi casi con 524.899 tamponi e altri 170 decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 170 decessi (contro i 177 di martedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 159.224. In terapia intensiva sono ricoverati 481 pazienti (-6) mentre i guariti sono 55.303. Tasso di positività al 14,8% (-0,3% rispetto al giorno precedente).

I dati -

I ricoverati con sintomi sono 9.871 (131 in più nelle ultime 24 ore), secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 50. In isolamento domiciliare ci sono 1.272.464 persone mentre gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 1.282.816. I casi totali, dall'inizio dell'emergenza, salgono a 14.567.990.