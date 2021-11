Covid, 7.698 nuovi casi su 684.710 tamponi e altri 74 morti

Milano, partita la somministrazione delle terze dosi di vaccino anti-Covid in farmacia Ansa 1 di 13 Ansa 2 di 13 Ansa 3 di 13 Ansa 4 di 13 Ansa 5 di 13 Ansa 6 di 13 Ansa 7 di 13 Ansa 8 di 13 Ansa 9 di 13 Ansa 10 di 13 Ansa 11 di 13 Ansa 12 di 13 Ansa 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il tasso di positività (1,1%) è in calo rispetto al 2% registrato ieri. Sono invece 481 i pazienti in terapia intensiva in Italia. Gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.970, ossia 162 in più rispetto al giorno precedente.

In totale sono 123.396 le persone oggi alle prese con il virus di cui 118.945 in isolamento domiciliare.