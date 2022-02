Covid, 57.890 nuovi casi su 538.131 tamponi e altri 320 decessi

Nel giorno in cui diventa obbligatoria la certificazione verde rafforzata per tutti i lavoratori over 50 circa 200 manifestanti no Green pass stanno hanno sfilato per le vie di Genova per lo sciopero e il corteo proclamato dal sindacato Cub a cui ha aderito il comitato no Green pass Libera Piazza Genova. "Non è una lotta sindacale come ce ne sono tante altre - ha detto dal palco di piazza Matteotti un'infermiera sospesa perché non vaccinata - ma una lotta di resistenza che vede noi lavoratori in prima linea perché qui non si tratta più di chiedere rivendicazioni economiche e rinnovi di contratti ma di pretendere che ci restituiscano il lavoro che ci hanno tolto e che ci continua togliere senza motivo se non quello della pura discriminazione di chi non accetta un ricatto che passa attraverso il proprio corpo trasformando l'uomo in una cavia da laboratorio".