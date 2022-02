Covid, 5 milioni di italiani senza vaccino: 1,3 milioni sono over 50

Sono cinque milioni gli italiani al di sopra dei cinque anni d'età che non hanno ancora ricevuto neanche una dose di vaccino anti-Covid.

Tra questi, più di un quinto (1,3 milioni) sono over 50. La settimana scorsa erano rispettivamente 5,3 milioni e 1,4 milioni. Continua dunque a erodersi lentamente lo zoccolo duro dei non vaccinati. La fascia d'età in cui si conta la maggior parte dei non vaccinati è quella pediatrica (1.682.387, pari al 46% del totale dei bambini tra i 5 e gli 11 anni).