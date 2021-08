Covid, 5.959 nuovi casi con 223.086 tamponi e altri 37 decessi

In Italia ci sono 5.959 nuovi casi di coronavirus a fronte di 223.086 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 6.860 con 293.464 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 37 decessi (contro i 54 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 129.093. In terapia intensiva sono ricoverati 525 pazienti (+14) mentre i guariti sono 4.298. Tasso di positività al 2,67% dal 2,34% di sabato.

Aumentano anche i ricoverati negli altri reparti Covid, che sono 22 in più rispetto a sabato, per un totale di 4.133. Dall'inizio della pandemia si contano 4.530.246 casi e 129.093 vittime. Tra guariti e dimessi, il numero complessivo è di 4.260.106 persone. Aumentano gli attualmente positivi, che sono 141.047, cioè 1.619 in più.

La situazione più critica per il numero dei nuovi contagi resta in Sicilia, dove si contano 1.369 casi in più nelle ultime 24 ore. Seguono l'Emilia-Romagna con 605 contagi in più e la Toscana con 528.