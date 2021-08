Covid, 5.321 nuovi casi con 167.761 tamponi e altri 5 decessi

In Italia ci sono 5.321 nuovi casi di coronavirus a fronte di 167.761 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 6.513 su 264.860 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 5 decessi (contro i 16 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 128.068. In terapia intensiva sono ricoverati 230 (+16) pazienti mentre i guariti sono 1.250. Tasso di positività al 3,2%.

Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 22. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.954, 103 in più rispetto a sabato. In isolamento domiciliare ci sono 89.350 persone mentre il totale degli attualmente positivi in Italia è 91.350. I casi complessivi da inizio emergenza arrivano a 4.198.138.