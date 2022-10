Covid, 43.716 nuovi casi con 215.035 tamponi e altri 60 decessi

In Italia ci sono 43.716 nuovi casi di Covid a fronte di 215.035 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 44.672 con 205.555 test).

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 60 decessi (contro i 62 di venerdì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 177.478. In terapia intensiva sono ricoverati 194 pazienti (-4) mentre i guariti sono 72.114. Tasso di positività al 20,3% (in calo rispetto al 21,7% del giorno prima).