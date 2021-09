Covid, 4.578 nuovi casi (355.933 tamponi), 51 morti e 5.756 guariti

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 4.578 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 355.933 tamponi processati (il giorno precedente erano stati 4.552 con 284.579 test). Sono stati 51 i decessi (contro i 66 di giovedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 130.284. Il tasso di positività scende all'1,3% (-0,3%), mentre i guariti sono 5.756. In calo i ricoveri: -6 nelle terapie intensive e -31 nei reparti ordinari.