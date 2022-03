Covid, 36.429 nuovi casi su 415.288 tamponi e altri 214 morti

I numeri della pandemia

Scendono sotto quota diecimila i ricoverati col Covid nei reparti ordinari: sono 9.954, cioè 502 in meno rispetto a 24 ore fa. Sono invece 681 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 27 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 40. Gli attualmente positivi sono 1.061.610, in calo di 11.620 rispetto a martedì.