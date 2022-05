Covid, 36.042 nuovi casi su 263.747 tamponi e altri 91 morti

I numeri della pandemia -

Sono 340 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, uno in meno rispetto a venerdì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono invece 40. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.650, cioè 257 in meno nelle ultime 24 ore. Sono 1.000.788 le persone attualmente positive al Covid, 7.075 in meno nelle ultime 24 ore. In totale sono 17.030.147 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.182.