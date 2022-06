Covid, 34.978 nuovi casi con 193.040 tamponi e altri 45 decessi

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 34.978 nuovi casi di coronavirus a fronte di 193.040 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 35.427 con 185.819 test).

I decessi sono stati 45 (contro i 41 di venerdì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 167.703. In aumento sia i ricoverati in terapia intensiva (+2), sia quelli nei reparti ordinari (+11). I guariti di oggi sono 45.956. In lieve calo il tasso di positività che si attesta al 18,1% (ieri era stato del 19,1%).