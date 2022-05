Covid, 30.804 nuovi casi con 203.454 tamponi e altri 72 decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 72 decessi (contro i 113 di sabato) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 164.489. In terapia intensiva sono ricoverati 356 pazienti (+1) mentre i guariti sono 42.603. Tasso di positività al 15,1%.

I numeri della pandemia -

Il tasso di positività, al 15,1%, risulta in aumento rispetto al 13,2% registrato sabato. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono stati 28. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.655 (-160). Le persone attualmente positive al Covid in Italia sono 1.119.914, cioè 11.450 in meno rispetto a sabato.