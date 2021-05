Covid, in Italia 3.738 nuovi casi su 249.911 tamponi e altri 126 decessi

I numeri della pandemia

In terapia intensiva sono ricoverati 1.142 pazienti, in calo di 64 unità rispetto a giovedì nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 41 (ieri erano stati 38). Sono invece 7.192 i pazienti ricoverati con sintomi negli altri reparti Covid, 515 in meno nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono invece 3.837.518, con un incremento rispetto a ieri di 10.534, mentre gli attualmente positivi scendono a 246.270, in calo di 6.923 nelle ultime 24 ore.