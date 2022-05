Covid, 29.875 nuovi casi con 269.971 tamponi e altri 95 decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 95 decessi (contro gli 80 di lunedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 166.127. In terapia intensiva sono ricoverati 290 pazienti (-1) mentre i guariti sono 51.946. Tasso di positività all'11,1% (in leggero rialzo rispetto al 10,5% del giorno prima).

Continua il calo degli attuali positivi al Covid in Italia con -21.327 casi in 24 ore: secondo i dati del bollettino ministeriale a oggi sono 811.720 le persone alle prese con il virus di cui 805.173 in isolamento domiciliare. I ricoverati nei reparti ordinari sono 6.257, ovvero 131 in meno in rispetto a ieri. I dati forniti dal ministero non riportano quelli della regione Emilia Romagna, ferma per aggiornamento dei sistemi informatici.