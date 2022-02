Covid, 28.630 nuovi casi su 283.891 tamponi e altri 281 decessi

630 positivi da Covid su 283.891 tamponi e sono morte altre 281 persone (il giorno precedente erano stati 51.959 a fronte di 462.881 test). Sono gli ultimi dati del ministero della Salute, secondo cui il tasso di positività è pari al 10,1%, in calo rispetto all'11,2% di domenica. I ricoveri in terapia intensiva sono 1.173, cioè 17 in meno, mentre quelli negli altri reparti sono 16.050 (10 in meno). Si contano inoltre altri 76.553 guariti.

Il Lazio è la Regione con il numero maggiore di nuovi casi segnalati, 3.659 su 36.203 tamponi, seguito dalla Campania a quota 3.035 su 24.647 test. Poi l'Emilia-Romagna con 2.695 contagi su 17.360 test.

Il Covid un anno fa oggi - Un anno fa oggi si contavano invece 7.351 nuovi casi su 179.278 tamponi, con un tasso di positività al 4,1%, i decessi erano 258 con 2.089 ricoveri in terapia intensiva (4 in più) e 18.515 negli altri reparti (66 in più). I casi attivi erano 398.098, 4.685 in meno rispetto al giorno prima. Oggi si contano in tutto 1.590.615 attualmente positivi (-48.058).