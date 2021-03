Covid, 26.824 nuovi casi su 369.636 tamponi e altri 380 morti

In Italia si registrano 26.824 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, a fronte di 369.636 tamponi processati. Con altri 380 morti, il numero totale di decessi da inizio pandemia sale a 101.564. I ricoveri nelle terapie intensive sono 55 in più, mentre quelli negli altri reparti aumentano di 409. Il tasso di positività sale al 7,2% mentre i guariti delle ultime 24 ore sono 14.443.

In rianimazione ci sono oggi in tutta Italia 2.914 malati di Covid, mentre negli altri reparti se ne contano 23.656. Supera il mezzo milione il numero degli attualmente positivi, cresciuti in un giorno di 11.967 unità: il totale è ora di 509.317. In tutto i dimessi e i guariti sono 2.564.926, mentre in isolamento domiciliare ci sono oggi 482.747 persone, 11.503 in più.

La Regione in testa per numero di nuovi casi è sempre la Lombardia, dove ci sono 6.262 nuovi casi nelle ultime 24 ore su 60.954 test dopo i 5.849 di giovedì e dove si contano altri 89 decessi in un giorno. Al secondo posto l'Emilia-Romagna con 3.477 altri casi su 47.160 tamponi, seguita dalla Campania con 2.644 nuovi positivi su 22.066 test.