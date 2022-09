Covid, 24.855 nuovi casi su 202.240 e altri 80 decessi

I numeri della pandemia -

Sono 185 in tutto i pazienti ricoverati in terapia intensiva, esattamente come lunedì, nel bilancio tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 4.459, nelle ultime ventiquattro ore 107 in meno. Gli attualmente positivi sono 571.344, rispetto alle 24 ore precedenti 18.116 in meno. Il totale dei casi dall'inizio della pandemia è invece di 21.969.725, quello dei decessi è di 175.952.