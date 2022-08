Covid, 24.787 nuovi casi su 185.120 tamponi e altri 129 morti | Tasso di positività al 13,3%

Sono 24.787 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della Salute.

I tamponi effettuati sono 185.120, per un tasso di positività pari al 13,3%, mentre si contano altri 129 morti. Diminuisce il numero dei ricoveri: 288 in meno quelli nei reparti ordinari e 15 in meno nelle terapie intensive. Ci sono inoltre altri 51.462 guariti.