Covid, 21.554 nuovi casi su 170.097 tamponi e altri 52 decessi

Sono 21.554 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.

Giovedi erano stati 23.042. Le vittime sono invece 52. Eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 170.097 tamponi con il tasso di positività al 12,7%, in calo rispetto al 12,9%. Sono 196 i pazienti ricoverati in terapia intensiva , uno in meno di ieri. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.162, ovvero 72 in meno di ieri. I guariti odierni sono 23.756.