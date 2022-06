Covid, 2,4 milioni "no vax" over 50: avviso multa inoltrato a 1,7 milioni

Sono 2,4 milioni gli over 50 che rischiano di essere sanzionati per non aver fatto il vaccino anti-Covid (l'obbligo scade il 16 giugno).

L'Agenzia delle Entrate ha già inviato 1,7 milioni di comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio, una sorta di pre-avviso della multa per i "no vax" che hanno commesso l'infrazione, i quali hanno 10 giorni di tempo per dimostrare di essersi vaccinati o fare ricorso.