Covid, 196.224 nuovi casi con 1.190.567 tamponi e altri 313 decessi

I numeri della pandemia

Sono 1.669 i pazienti in terapia intensiva, 8 in meno in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 156. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.309, cioè 242 in più di martedì. Gli attualmente positivi al Covid sono 2.222.060, 87.921 in più rispetto nelle ultime 24 ore.