Covid-19, Gimbe: "La curva deve preoccupare, virus è in vantaggio"

Ansa

"I dati quotidiani sui contagi del Covid-19 non sono significativi, quello che preoccupa è la velocità con cui il virus si muove e la crescita della curva. Il virus è in vantaggio". Lo ha detto Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che ha sottolineato che "i dati arrivano sempre in ritardo e le situazioni regionali sono diverse, il dato nazionale va sempre spacchettato".