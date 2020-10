Covid-19, anestesisti: rianimazioni del Sud a rischio in meno di un mese

Afp

"Se l'andamento dei casi di coronavirus continuerà con i ritmi e i numeri attuali, e senza misure di ulteriore contenimento, stimiamo che in meno di un mese le terapie intensive al Centro-Sud, soprattutto in Lazio e Campania, potranno andare in sofferenza in termini di posti letto disponibili". Lo afferma il presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, Alessandro Vergallo, commentando l'andamento della pandemia in Italia.