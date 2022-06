Covid, 18.391 nuovi casi con 192.108 tamponi e altri 59 decessi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 59 decessi (contro i 66 di martedì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 166.756. In terapia intensiva sono ricoverati 223 pazienti (-25) mentre i guariti sono 29.248. Tasso di positività al 9,6% (in leggero ribasso rispetto al 10% del giorno prima).

I numeri della pandemia -

Calano gli attualmente positivi al Covid in Italia nelle ultime 24 ore: sono 668.909 contro i 679.394 di martedì (-15.586). Sono 223 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 25 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 8. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.878, cioè 243 in meno.