Covid, 171.263 nuovi casi con 1.043.649 tamponi e altri 333 morti | Tasso di positività stabile al 16,4%

L'Italia registra 171.263 nuovi casi di coronavirus a fronte di 1.043.649 tamponi (il giorno precedente erano stati 179.106 su 1.117.553 test). Lo riporta il ministero della Salute. I morti nelle ultime 24 ore sono stati sono 333 (giovedì erano stati 373) mentre i dimessi e guariti sono 148.756 . Calano gli ingressi in terapia intensiva (-31) e diminuiscono anche i ricoveri nei reparti Covid (-43). In calo il tasso di positività che si attesta al 16,4% (era 16%).

Tasso al 16,4%, -31 le terapie intensive - Sono 1.676 i pazienti in terapia intensiva, 31 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Con 9.637 posti di terapia intensiva a disposizione la percentuale di occupazione è quindi al 17,4% a livello nazionale. Gli ingressi giornalieri sono 121. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.442, ovvero 43 in meno rispetto a ieri. Effettuati 1.043.649 di tamponi molecolari e antigenici con un tasso di positività al 16,4%, sostanzialmente stabile rispetto a ieri.



In calo le vittime - Le vittime da Covid sono invece 333 mentre ieri erano state 373. Secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 2.723.949 gli attualmente positivi al Covid in Italia, con un incremento di 28.246 nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 9.781.191, mentre i morti sono 143.296. I dimessi e i guariti sono invece 6.913.946, con un incremento di 148.756 rispetto a ieri.