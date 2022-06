Covid, 17.193 nuovi casi con 181.055 tamponi e altri 79 decessi

Nelle ultime 24 ore si contano altri 79 decessi (contro i 59 di mercoledì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 166.835. Il tasso di positività si attesta al 9,5% (-0,1%). Altri 30.648 guariti. Aumentano le terapie intensive (+3) mentre calano i ricoveri ordinari (-289).

Come emerge dal bollettino del ministero della Salute,

continua il calo degli attuali positivi in Italia

(-13.009 in 24 ore) e un totale di 655.900 persone alle prese oggi con il virus. Di queste 651.085 sono in isolamento domiciliare. Sul fronte ricoveri, sono 226 i pazienti in terapia intensiva: gli ingressi giornalieri sono 27. I ricoverati nei reparti ordinari sono 4.589.