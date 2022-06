Covid, 15.082 nuovi casi su 123.699 tamponi e altri 27 morti

Sono ancora in calo gli attuali positivi in Italia: sono 443 in meno rispetto a ieri. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Sono 641.427 gli attuali positivi in Italia. I ricoveri in terapia intensiva sono stabili. Nelle ultime 24 ore, tra ingressi e uscite, non si registrano variazioni. In totale i ricoverati sono 218. Sono 31 in meno i pazienti ricoverati nei reparti ordinari. In totale sono 4.411 i ricoverati con sintomi. Sono stati 123.699 i tamponi processati, tra antigenici e molecolari, nelle ultime 24 ore con un tasso di positività al 12,2%.