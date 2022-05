Covid, 14.826 nuovi casi con 142.066 tamponi e altri 27 morti

Si contano altri 27 decessi , per un totale da inizio pandemia che arriva a 166.569. Il tasso di positività si attesta al 10,4% (+1%). In calo i ricoveri ordinari (-114), mentre aumentano le terapie intensive (+10). I guariti sono 24.636.

I numeri della pandemia -

Il tasso di positività è al 10,4%, in aumento rispetto al 9,4% di sabato. Sono 260 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 10 in più rispetto alle 24 ore precedenti nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 24. I ricoverati nei reparti ordinari sono 5.234, cioè 114 in meno rispetto a ieri. Sono 712.048 le persone attualmente positive al Covid, 9.527 in meno nelle ultime 24 ore.