Covid, 13.902 nuovi casi con 184.684 tamponi: superati i 100mila morti

In Italia ci sono 13.902 nuovi casi di coronavirus a fronte di 184.684 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 20.765 su 271.336 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 318 decessi (contro i 207 di domenica) per un totale che supera quota 100mila (100.103 per la precisione). In terapia intensiva sono ricoverati 2.700 pazienti (+95). L'indice di positività è del 7,5%.

Terapie intensive - Sono 2.700 i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, 95 in più rispetto a domenica nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 231 (il giorno prima erano stati 161). Nei reparti ordinari ci sono invece 21.831 persone, in aumento di 687 unità rispetto a ieri.

Attualmente positivi - Secondo i dati del ministero della Salute sono 3.081.368 i positivi totali da quando è scoppiata la pandemia. In totale le persone ricoverate con sintomi sono 21.831 mentre sono 448.002 quelle in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi nel nostro Paese sono 472.433.

Le Regioni più colpite - Le Regioni che hanno visto il maggior incremento di casi sono Emilia-Romagna (+2.987), Lombardia (+2.301), Campania (+1.644) e Piemonte (+1.214).