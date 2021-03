Covid, 109mila persone controllate e 1.500 sanzioni in 24 ore

Carabinieri

Sono 109.122 le persone controllate nelle ultime 24 ore nell'ambito delle verifiche per il rispetto delle norme anti-Covid. Di queste, 1.499 sono state sanzionate mentre altre 12 sono state denunciate per aver violato la quarantena. Dai dati del Viminale emerge inoltre che i controlli hanno riguardato anche 14.204 esercenti e attività commerciali. Le sanzioni sono scattate per 119 titolari e 32 attività sono state chiuse.