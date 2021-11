Covid, 10.638 nuovi casi con 625.774 tamponi e altri 69 decessi

In Italia ci sono 10.638 nuovi casi di coronavirus a fronte di 625.774 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 10.172 su 537.765 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 69 decessi (contro i 72 di mercoledì) per un totale, da inizio pandemia, che arriva a 133.034. In terapia intensiva sono ricoverati 503 pazienti (+17) mentre i guariti sono 5.148. Tasso di positività all'1,7%.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.088, 28 in più rispetto al giorno precedente. Sono invece 132.513 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 5.428 in più nelle ultime 24 ore. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.893.887, i morti 133.034.

Vaccini - Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 205mila dosi (19mila prime + 38mila seconde + 148mila terze), per un totale di 92,8 milioni. Nell'ultima settimana sono state inoculate in media 181mila dosi al giorno (18mila prime + 41mila seconde + 123mila terze): a questo ritmo il 90% degli over 12 sarà vaccinato con ciclo completo tra due mesi e 13 giorni (il 30 gennaio).