Covid, 1.516 nuovi casi con 114.776 tamponi e 34 morti

Sono 1.516 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, con 114.776 tamponi effettuati. I decessi sono 34. Il tasso di positività si attesta quindi all'1,3%, in rialzo rispetto a domenica quando era stato dello 0,8%. I guariti sono 2.184. In lieve rialzo i ricoveri (+37) e le terapie intensive (+10).