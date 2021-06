Covid, 1.390 nuovi casi con 134.136 tamponi e altri 26 decessi

Ministero della SALUTE

In Italia ci sono 1.390 nuovi casi di coronavirus a fronte di 134.136 tamponi effettuati (mentre il giorno precedente l'incremento era stato di 1.723 su 212.966 test). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 26 decessi (contro i 52 di sabato). In calo le terapie intensive (-9) e i ricoveri (-113) mentre i dimessi e i guariti sono 3.460. Tasso di positività all'1,0% (in aumento dello 0,2%).