Covid, Zingaretti: "Contrario a tampone per chi ha il Super Green pass"

Ansa

"Sono contrarissimo all'ipotesi dei tamponi per andare al cinema o al teatro o al ristorante perché la via maestra è il vaccino". E' l'opinione del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in merito all'ipotesi di dover effettuare il tampone per accedere a grandi eventi anche per chi ha il Super Green pass. Zingaretti si è detto, invece, d'accordo sulla possibilità di ridurre la validità della certificazione verde.