Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Inutili i tentativi di rianimazione

Courmayeur, sciatore 21enne sbatte contro un albero e muore

Il giovane, per cause in corso di accertamento, aveva perso il controllo degli sci ed era uscito dal tracciato battuto

21 Gen 2026 - 18:14
© Ansa

© Ansa

Uno sciatore 21enne è morto nel comprensorio sciistico di Courmayeur, nella zona della pista di rientro di Dolonne. Secondo una prima ricostruzione il giovane, italiano, avrebbe perso il controllo degli sci. Uscito di pista, avrebbe urtato violentemente un albero. La polizia sta indagando sull'accaduto. Il recupero del corpo da parte del soccorso alpino valdostano è ancora in corso.

"Inutili i tentativi di rianimazione"

 Il personale della società degli impianti di risalita di Courmayeur "è intervenuto tempestivamente sul luogo dell'incidente, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile", ha spiegato in una nota la società Courmayeur Mont Blanc Funivie. "Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente. Durante la discesa lungo la pista di rientro uno sciatore ha perso il controllo, per cause attualmente in corso di accertamento, è uscito dal tracciato battuto finendo in un'area fuoripista", ha precisato il consorzio.

Verifiche in corso

 "Le autorità competenti sono state immediatamente informate e sono in corso le verifiche del caso" ha affermato la società esprimendo "profondo cordoglio e la più sincera vicinanza ai familiari e agli amici della persona coinvolta". 

Leggi anche

Montagna, precipita sul Monte Bianco: morto alpinista

Livigno, sciatore stroncato da infarto

Ti potrebbe interessare

courmayeur
sci
incidente

Sullo stesso tema