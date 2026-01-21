Courmayeur, sciatore 21enne sbatte contro un albero e muore

Il personale della società degli impianti di risalita di Courmayeur "è intervenuto tempestivamente sul luogo dell'incidente, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile", ha spiegato in una nota la società Courmayeur Mont Blanc Funivie. "Nel tardo pomeriggio di oggi si è verificato un grave incidente. Durante la discesa lungo la pista di rientro uno sciatore ha perso il controllo, per cause attualmente in corso di accertamento, è uscito dal tracciato battuto finendo in un'area fuoripista", ha precisato il consorzio.