Courmayeur, quattro sciatori morti sotto una valanga

Quattro freerider sono morti a Courmayeur , nella zona del Monte Bianco, travolti da una valanga in Val Veny. I corpi sono stati trovati da parte del soccorso alpino. Le operazioni di recupero sono state lunghe e difficili a causa dalla natura impervia del canalone in cui erano precipitati gli sciatori e dal rischio di ulteriori distacchi.

I quattro freerider sciavano nel canale degli Spagnoli in una zona vietata, dove vige un'ordinanza dell'amministrazione comunale che vieta lo sci in fuoripista. Le vittime, hanno appurato i soccorritori, erano dotate di zaino airbag, utile a galleggiare sulla neve in caso di valanga. Due sono residenti a Londra - Matthew Ziegler, di 43 anni, inglese con passaporto svizzero, e Katherine Clarke, di 39 anni, nata in Nuova Zelanda - e le altre due a Chamonix (Francia), Nicolas Bruno Vergez, di 36 anni, francese, e Wespazjan Wisla, di 38 anni, polacco.



I due francesi scendevano nel canale degli spagnoli con lo snowboard, i due inglesi con gli sci. La valanga si è staccata dalla zona dello Youla. Sull'accaduto indaga il Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves.