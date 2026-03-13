Costumista morto a Capri sul set di "Parthenope", indagato un collega

Canfora faceva parte della troupe di Paolo Sorrentino e in quei giorni era sull'isola per le riprese del film "Parthenope". Il 51enne precipitò dai giardini di Augusto. Il suo corpo venne recuperato in mare, nello specchio d'acqua tra Marina Piccola e i Faraglioni, davanti alla grotta dell'arsenale. Sulla morte, avvenuta lontano dal set, era stata aperta un'inchiesta della Procura di Napoli.