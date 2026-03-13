Costumista morto a Capri sul set di "Parthenope", indagato un collega
Luca Canfora venne ritrovato senza vita in mare. Era sull'isola per le riprese del film di Paolo Sorrentino
© Da video
"False dichiarazioni al pm": la Procura di Napoli ha iscritto al registro degli indagati un collega di Luca Canfora, il costumista di 51 anni deceduto a Capri il primo settembre 2023. L'uomo, ascoltato dagli inquirenti, avrebbe reso delle dichiarazioni che poi sarebbero state smentite dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza.
Canfora faceva parte della troupe di Paolo Sorrentino e in quei giorni era sull'isola per le riprese del film "Parthenope". Il 51enne precipitò dai giardini di Augusto. Il suo corpo venne recuperato in mare, nello specchio d'acqua tra Marina Piccola e i Faraglioni, davanti alla grotta dell'arsenale. Sulla morte, avvenuta lontano dal set, era stata aperta un'inchiesta della Procura di Napoli.