Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, "auspichiamo che entro il 20 agosto" tutto il personale scolastico, docente e non docente "risponda in maniera convinta all'invito a vaccinarsi, comprendendo il valore civico di questo gesto". Qualora, però, "a quella data il problema dovesse persistere, credo opportuno valutare l'ipotesi dell'obbligo vaccinale per questa categoria".