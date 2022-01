Costa Concordia, Schettino "detenuto modello": segue due corsi universitari in carcere

Ansa

Si definisce "un capro espiatorio lasciato solo" Francesco Schettino, condannato nel 2017 a 16 anni di reclusione per il naufragio della Concordia che dieci anni fa costò la vita a 32 persone nel tratto di mare di fronte all'Isola del Giglio. "Non ho mai dimenticato le 32 vittime", ha dichiarato ancora Schettino, che da quattro anni e mezzo sta scontando la pena nel carcere di Rebibbia. Qui il 61enne si è dimostrato un "detenuto modello" e frequenta corsi universitari in legge e giornalismo.