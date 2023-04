Cospito, il legale alla Consulta: la pena fissa è incostituzionale

Il legale di Alfredo Cospito è intervenuto davanti alla Corte Costituzionale, affermando che la pena fissa "è stata dichiarata indiziata di incostituzionalità perché non consente di parametrare la pena all'offesa".

La Consulta deve pronunciarsi proprio sulla costituzionalità dell'articolo 69 del codice penale, che per il reato di strage politica impedisce sconti di pena nei casi di recidiva aggravata, come quello dell'anarchico. Una decisione da cui dipenderà il destino giudiziario di Cospito, che rischia di veder innalzare all'ergastolo la condanna a 20 anni che già sta scontando per l'attentato alla scuola dei carabinieri di Fossano.