Un operaio di 26 anni è morto in un incidente sul lavoro a Mandatoriccio, in provincia di Cosenza. Il giovane stava lavorando in un capannone quando una parte del tetto dello stabile ha ceduto facendolo precipitare da un'altezza di almeno 10 metri. Nella caduta la vittima avrebbe battuto violentemente la testa. A nulla sono valsi i soccorsi prestati dagli operatori del Suem 118. Intervenuto anche l'elisoccorso. Sul posto i carabinieri stanno effettuando i rilievi del caso.