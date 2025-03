Cosenza, avvocato accoltellato nel suo studio: è grave

Un avvocato di 53 anni, Natale Morrone, è stato ferito con alcune coltellate nel suo studio a Corigliano-Rossano, nel Cosentino. L'uomo, soccorso dal personale del 118, è stato trasferito in elicottero nell'ospedale di Cosenza. Le sue condizioni vengono giudicate gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Morrone si occupa sia di civile, sia di penale. Sulle cause e le modalità del ferimento, al momento, non si esclude alcuna ipotesi, anche se quella prevalente è che l'avvocato possa essere stato ferito da un cliente col quale aveva concordato un appuntamento in studio e che, dopo il fatto, è fuggito. Indaga la polizia.