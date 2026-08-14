Cosenza, addetto alla sicurezza morto dopo il pestaggio: torna in libertà uno dei due fratelli

Per il gip è insussistente il quadro di gravità indiziaria del fratello maggiore Umberto. Ciononostante, il fermo è stato convalidato perché dagli atti non sono emersi elementi concreti in grado di dimostrare un effettivo pericolo di fuga: il gip non ha ritenuto sufficiente né l'allontanamento dei due fratelli dal luogo in cui si erano verificati i fatti né la prenotazione di un volo per il Lussemburgo fissato al 17 agosto. L'acquisto del biglietto aereo, infatti, era stato effettuato il 1° agosto, quindi diversi giorni prima del pestaggio che poi ha portato alla morte di Antonio Perrotta. Non c'è prova che i due "abbiano provato ad anticipare la data di partenza dall'Italia", ha affermato il gip.

