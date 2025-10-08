Olimpiadi Milano-Cortina, blitz antimafia: fermati due fratelli romani per estorsione

L'indagine, avviata nel 2022 dalla Procura di Belluno e poi passata alla competenza della Dda di Venezia, ha portato oggi a tre misure cautelari e a perquisizioni in diverse località tra Cortina d'Ampezzo e Roma. Gli arresti sono stati eseguiti dai carabinieri delle Compagnie di Cortina, Belluno e Roma, con il supporto del Nucleo Investigativo regionale.

Secondo gli inquirenti, i fratelli Leopoldo e Alvise Cobianchi avevano costruito una rete criminale finalizzata al controllo economico e sociale di parte della cittadina ampezzana. I militari hanno documentato incontri, minacce e accordi che rivelano la volontà di estendere la propria influenza fino agli appalti per i lavori olimpici. Un terzo uomo, amministratore di una società con sede a Roma, è stato arrestato per concorso nel reato di estorsione.