Nuove manifestazioni contro il Green pass in diverse città italiane. A Milano circa in 3mila, secondo la Questura, sono scesi in corteo. A Roma una manifestazione del popolo "no vax" si è tenuta a Piazza del Popolo. Secondo fonti di polizia, sono circa 400 le persone che vi hanno preso parte. A Torino, invece, attimi di tensione alle proteste anti-certificato verde: alcuni manifestanti hanno tirato calci e spintoni verso le forze dell'ordine.