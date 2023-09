Corruzione, insabbiavano indagini a pagamento: 9 indagati

Un'inchiesta per corruzione è stata aperta dalle Procure di Potenza e Benevento nei confronti di nove persone accusate di aver insabbiato indagini dietro pagamento.

Tra gli indagati compaiono un vice procuratore onorario in servizio nel Tribunale di Lecce e residente in provincia di Taranto, un avvocato dello stesso foro residente a Manduria, oltre a due funzionari dell'Asl di Taranto, un medico della stessa Asl e un imprenditore nato in Svizzera. Sono accusati a vario titolo di corruzione per l'esercizio delle funzioni, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita e concussione.